События

09:16 26.08.2021

Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

1 мин читать
Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться в ближайшие три месяца к новой пандемии. Он заявил об этом на брифинге в Женеве, трансляция которого опубликована на странице организации в Twitter.

По словам Гебрейесуса, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - сказал Гебрейесус.

Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения коронавирусной инфекции в мире на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю. В организации заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.

Теги: #пандемия #прогноз #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:58 26.08.2021
Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

13:09 24.08.2021
В Украине похолодает

В Украине похолодает

15:13 23.08.2021
ВОЗ из-за кризисной ситуации в аэропорту Кабула не может доставить в Афганистан около 500 тонн медицинских товаров

ВОЗ из-за кризисной ситуации в аэропорту Кабула не может доставить в Афганистан около 500 тонн медицинских товаров

11:19 22.08.2021
В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

19:09 19.08.2021
Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

Ляшко заявил об активном распространении коронавируса штамма "Дельта" в Украине

12:40 19.08.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди и грозы

12:59 18.08.2021
На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

На севере и западе Украины продолжится похолодание, в центре, на востоке и юге страны - дожди с градом

12:52 16.08.2021
Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

12:47 16.08.2021
Грозы ожидаются во вторник в западных, Житомирской и Винницкой областях

Грозы ожидаются во вторник в западных, Житомирской и Винницкой областях

11:40 14.08.2021
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в ближайшие дни в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В пяти южных и восточных областях Украины в четверг чрезвычайная пожарная опасность

Европейский лоукостер Eurowings с сентября начнет летать в Украину

Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,9 млн

Полсотни помогавших литовским военным афганцев эвакуированы в Литву

Шахтеры должны получать зарплату стабильно, а не от праздника к празднику - Галущенко

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

Талибы обеспечивают безопасность в районе аэропорта Кабула, но предупреждают об опасности терактов со стороны ИГ - СМИ

В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА