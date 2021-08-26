Глава ВОЗ назвал три ближайших месяца важными для подготовки к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны готовиться в ближайшие три месяца к новой пандемии. Он заявил об этом на брифинге в Женеве, трансляция которого опубликована на странице организации в Twitter.

По словам Гебрейесуса, ситуация в мире стабилизировалась, но заболеваемость и смертность остаются на очень высоком уровне.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - сказал Гебрейесус.

Ранее ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения коронавирусной инфекции в мире на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю. В организации заявили, что это говорит о том, что количество новых еженедельных случаев, вероятно, выходит на стабильный уровень после роста в течение почти двух месяцев.