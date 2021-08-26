Шахтеры должны получать зарплату стабильно, а не от праздника к празднику - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что работа горняков должна быть адекватно оценена, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Я лично убедился, что это тяжелая и незаурядная профессия. Такая работа должна адекватно оцениваться государством. Мы будем делать все возможное, чтобы закрыть вопрос с заработной платой", - заявил Галущенко во время своего визита на шахту "Степная" ГП "Львовуголь" в среду.

По его словам, бюджет на следующий год должен учитывать реальные потребности угледобывающей отрасли, чтобы горняки получали зарплату систематически, а не от праздника к празднику.

Отмечается, что Минэнерго тесно взаимодействует с народными депутатами для решения проблем угольной отрасли.

В частности, уже на ближайших заседаниях Верховной Рады должен быть рассмотрен вопрос о выделении дополнительных средств на зарплаты горняков в текущем году. Кроме того, Минэнерго сделало расчеты необходимой суммы средств для угольной отрасли на следующий год и предоставило документы на согласование в Минфин. По словам министра, от стабильной работы угольной отрасли и наличия плановых запасов угля зависит устойчивое прохождение отопительного сезона.

Глава Минэнерго также поздравил горняков с наступающим профессиональным праздником - Днем шахтера.