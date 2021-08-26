В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано 162 410 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"162 410 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 23 августа 2021. Одну дозу получили 44 218 человек, полностью иммунизированы – 118 192 человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 960 мобильных бригад, 2 822 пункта прививок, 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито – 5 152 292 человека, из них получили одну дозу – 5 152 290 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 310 320 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 462 610 прививок", - отметили в Минздраве.