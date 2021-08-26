События

08:26 26.08.2021

Талибы обеспечивают безопасность в районе аэропорта Кабула, но предупреждают об опасности терактов со стороны ИГ - СМИ

1 мин читать
Талибы обеспечивают безопасность в районе аэропорта Кабула, но предупреждают об опасности терактов со стороны ИГ - СМИ

Представитель движения "Талибан"  заявил, что его боевики продолжают защищать гражданское население за пределами аэропорта Кабула, однако предупредил о возможных терактах со стороны Исламского государства.

"Наши охранники также рискуют своей жизнью в аэропорту Кабула, они также сталкиваются с угрозой со стороны группировки "Исламское государство", - сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

Он напомнил, что западные силы должны придерживаться крайнего срока завершения эвакуации из Афганистана к концу месяца.

Западные дипломаты также сообщают, ссылаясь на данные разведки, о терактах, которые планирует в районе аэропорта ИГ.

В связи с растущей террористической угрозой США, Великобритания и Австралия настоятельно рекомендовали своим согражданам покинуть район аэропорта.

Теги: #афганистан #безопастность #талибы #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:58 26.08.2021
Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

06:14 26.08.2021
Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

05:11 26.08.2021
Около 1,5 тыс. американцев могут оставаться в Афганистане - Госдеп

Около 1,5 тыс. американцев могут оставаться в Афганистане - Госдеп

00:53 26.08.2021
Талибы обещали выпускать граждан США, других стран из Афганистана и после 31 августа - Блинкен

Талибы обещали выпускать граждан США, других стран из Афганистана и после 31 августа - Блинкен

21:00 25.08.2021
Турция приступила к выводу подразделений из Афганистана

Турция приступила к выводу подразделений из Афганистана

18:41 25.08.2021
Силами США и коалиции из Афганистана за последние сутки вывезены около 19 тыс. человек - Пентагон

Силами США и коалиции из Афганистана за последние сутки вывезены около 19 тыс. человек - Пентагон

17:34 25.08.2021
В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

15:30 25.08.2021
Польша прекратила эвакуацию по воздуху из аэропорта Кабула из соображений безопасности

Польша прекратила эвакуацию по воздуху из аэропорта Кабула из соображений безопасности

14:50 25.08.2021
Талибы обязуются разрешать людям вылет из Кабула и после завершения операции США

Талибы обязуются разрешать людям вылет из Кабула и после завершения операции США

14:24 25.08.2021
В Кабуле впервые за 10 дней открылись банки

В Кабуле впервые за 10 дней открылись банки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Шахтеры должны получать зарплату стабильно, а не от праздника к празднику - Галущенко

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Не менее 20 человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы - власти

26 августа: Какой сегодня праздник

Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра, который приносил прибыль более 15 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА