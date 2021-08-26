В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован 1 581 новый случай заболевания COVID-19, выздоровели 1 269 человек, 45 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей -104, медработников - 38). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 464 человека; летальных случаев -45; выздоровели – 1 269 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 278 171 человек, выздоровели 2 203 429 человек, летальных случаев - 53 566.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.