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07:47 26.08.2021

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

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Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Президент США Джо Байден заявил во время совещания по кибербезопасности, что ожидает от президента РФ Владимира Путина принятия мер в отношении распространителей вирусов-вымогателей.

Байден отметил, что уже есть информация, где находятся злоумышленники и кто они. Президент США также отметил, что во время саммита в Женеве, прошедшего в июне, обозначил Путину свои ожидания.

"И могу добавить, что во время саммита с Владимиром Путиным я дал понять ему: мы ожидаем, что он привлечет к ответственности (киберпреступников - ИФ), потому что известно, кто они и где они", - сказал он.

После нападений хакеров на инфраструктурные объекты в США в частности на трубопровод Colonial Pipeline и системы, принадлежащие министерству финансов США, Белый дом заявил, что атаки совершаются с территории России.

На саммите в Женеве 16 июня президент США Джо Байден передал президенту России Владимиру Путину список 16 ключевых секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Путин заявлял, что стороны договорились о начале консультаций по кибербезопасности. Путин и Байден договорились начать консультации по кибербезопасности. При этом президент России отметил, что страна отвечает на запросы США в связи с кибератаками, в то время как 80 российских запросов остаются без ответа.

Теги: #киберпреступления #сша #россия #байден
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