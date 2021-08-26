События

07:36 26.08.2021

Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

1 мин читать
Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

 В Виннице был ликвидирован пожар складских помещений, сообщили в ГУ ГСЧС в среду.

"Пожар складских помещений в Виннице локализирован в 18:49", - говорится в сообщении.

Как было установлено, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели.

Отмечается, что причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщается, на месте происшествия было задействовано 43 человека и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

 

Теги: #гсчс #винница #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 25.08.2021
В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

09:50 25.08.2021
Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

12:31 24.08.2021
Спасатели локализовали пожар на Коммунальном рынке в Харькове

Спасатели локализовали пожар на Коммунальном рынке в Харькове

14:23 23.08.2021
В Виннице на самом высоком флагштоке области подняли флаг Украины весом полтонны

В Виннице на самом высоком флагштоке области подняли флаг Украины весом полтонны

09:44 21.08.2021
Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы в период празднования 30-й годовщины независимости Украины

08:22 21.08.2021
В центре Киеве ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

В центре Киеве ликвидирован пожар на крыше многоквартирного дома, жильцы эвакуированы

23:59 20.08.2021
Пострадавших жителей дома в Броварах, где произошел пожар, отселят и обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости

Пострадавших жителей дома в Броварах, где произошел пожар, отселят и обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости

23:43 20.08.2021
Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

Пожар крыши многоквартирного дома в Броварах ликвидирован, пострадавших нет

23:27 20.08.2021
Пожар в админздании ж/д вокзала в Харькове локализован

Пожар в админздании ж/д вокзала в Харькове локализован

22:56 20.08.2021
Пожар, охвативший крышу многоквартирного дома в Броварах, локализован, спасены 4 человека

Пожар, охвативший крышу многоквартирного дома в Броварах, локализован, спасены 4 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Шахтеры должны получать зарплату стабильно, а не от праздника к празднику - Галущенко

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 160 тыс. человек

Талибы обеспечивают безопасность в районе аэропорта Кабула, но предупреждают об опасности терактов со стороны ИГ - СМИ

В Украине за сутки зафиксирован 1581 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровели 1269 человек, 45 умерли

Байден заявил, что ожидает от Путина принятия мер против киберпреступников

Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Не менее 20 человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы - власти

26 августа: Какой сегодня праздник

Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА