Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

В Виннице был ликвидирован пожар складских помещений, сообщили в ГУ ГСЧС в среду.

"Пожар складских помещений в Виннице локализирован в 18:49", - говорится в сообщении.

Как было установлено, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели.

Отмечается, что причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщается, на месте происшествия было задействовано 43 человека и 10 единиц пожарно-спасательной техники.