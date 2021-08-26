Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице
В Виннице был ликвидирован пожар складских помещений, сообщили в ГУ ГСЧС в среду.
"Пожар складских помещений в Виннице локализирован в 18:49", - говорится в сообщении.
Как было установлено, одно из арендованных помещений использовалось под цех по изготовлению мебели.
Отмечается, что причина возникновения возгорания устанавливается.
Как сообщается, на месте происшествия было задействовано 43 человека и 10 единиц пожарно-спасательной техники.