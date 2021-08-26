События

07:16 26.08.2021

Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

1 мин читать
Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в четверг о высокой угрозе терактов в районе аэропорта в Кабуле.

"Существует постоянная и очень высокая угроза теракта", - сказал Пейн журналистам в Канберре.

Она рекомендовала своим гражданам, а также обладателям въездных австралийских виз покинуть этот район.

Министр добавила: "Эта опасность и эти риски увеличивались с каждым днем, это мы всегда знали, и именно поэтому мы действовали (с эвакуацией - ИФ) такими высокими темпами, которыми только могли".

Австралия со среды прошлой недели помогла эвакуировать около 4 тыс. человек из кабульского аэропорта, в том числе 1,2 тыс. за последнюю ночь, заявила премьер.

Это втрое больше, чем, по ее словам, на прошлой неделе считалось возможным.

Теги: #кабул #австралия #рекомендация #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 25.08.2021
В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

14:13 24.08.2021
В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

В Иране опровергли сообщения о возможном захвате самолета, эвакуировавшего украинцев из Афганистана

10:55 24.08.2021
Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

14:10 23.08.2021
Из Афганистана вылетел еще один самолет с украинцами на борту – Кулеба

Из Афганистана вылетел еще один самолет с украинцами на борту – Кулеба

09:24 23.08.2021
Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

Австралия готова помочь в эвакуации из Афганистана, если США продлят срок пребывания там своих войск - глава МИД страны

16:10 22.08.2021
Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

Пентагон задействует гражданские самолеты для участия в операции по эвакуации из Кабула

11:21 22.08.2021
Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев - Минобороны Великобритании

Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев - Минобороны Великобритании

09:24 22.08.2021
Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

Австралия в субботу эвакуировала из Кабула более 300 своих граждан, а также афганцев, новозеландцев и британцев

07:51 22.08.2021
Посольство США в Афганистане не рекомендовало американским гражданам самостоятельно добираться до аэропорта в Кабуле

Посольство США в Афганистане не рекомендовало американским гражданам самостоятельно добираться до аэропорта в Кабуле

17:33 21.08.2021
МИД Украины поддерживает решение США об усилении санкций против РФ в связи с покушением на Навального

МИД Украины поддерживает решение США об усилении санкций против РФ в связи с покушением на Навального

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Не менее 20 человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы - власти

26 августа: Какой сегодня праздник

Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра, который приносил прибыль более 15 млн грн

Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

Около 1,5 тыс. американцев могут оставаться в Афганистане - Госдеп

Лидеры Китая, Индии, Японии, Словакии, Азербайджана и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Навальный вынужден смотреть в тюрьме российское государственное телевидение по восемь часов в день

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА