Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила в четверг о высокой угрозе терактов в районе аэропорта в Кабуле.
"Существует постоянная и очень высокая угроза теракта", - сказал Пейн журналистам в Канберре.
Она рекомендовала своим гражданам, а также обладателям въездных австралийских виз покинуть этот район.
Министр добавила: "Эта опасность и эти риски увеличивались с каждым днем, это мы всегда знали, и именно поэтому мы действовали (с эвакуацией - ИФ) такими высокими темпами, которыми только могли".
Австралия со среды прошлой недели помогла эвакуировать около 4 тыс. человек из кабульского аэропорта, в том числе 1,2 тыс. за последнюю ночь, заявила премьер.
Это втрое больше, чем, по ее словам, на прошлой неделе считалось возможным.