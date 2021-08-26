За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

"По состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.