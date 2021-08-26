События

07:12 26.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

1 мин читать
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, с начала суток нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, вблизи Новолуганского российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Травневого враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Катериновки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

"По состоянию на 7:00 утра 26 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 25.08.2021
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

07:33 25.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

18:25 24.08.2021
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:54 24.08.2021
Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе за минувшие сутки

07:53 23.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец

18:09 22.08.2021
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в зоне ООС, погиб боец ВСУ

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции украинской армии в зоне ООС, погиб боец ВСУ

08:45 22.08.2021
За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

18:15 21.08.2021
С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

07:45 21.08.2021
За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины

За минувшие и с начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим тишины

07:39 20.08.2021
За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, один боец погиб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отменил решение Днепропетровского облсовета за 2012 год о признании русского языка региональным

Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде – указ

В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар складских помещений в Виннице

Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

Не менее 20 человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы - власти

26 августа: Какой сегодня праздник

Представительство ВОЗ остается в Афганистане, но медицинские материалы на исходе

Киберполиция заблокировала работу незаконного онлайн-кинотеатра, который приносил прибыль более 15 млн грн

Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула

Около 1,5 тыс. американцев могут оставаться в Афганистане - Госдеп

Лидеры Китая, Индии, Японии, Словакии, Азербайджана и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Навальный вынужден смотреть в тюрьме российское государственное телевидение по восемь часов в день

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА