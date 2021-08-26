Около 1,5 тыс. американцев могут оставаться в Афганистане - Госдеп

В Афганистане остаются не более 1,5 тыс. граждан США, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Многие из вас спрашивают, сколько граждан США остаются в Афганистане из тех, кто хотел бы покинуть страну. В последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут иметь гражданство США, мы связываемся по различным каналам - по телефону, электронной почте, СМС - для того, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им последние данные о том, как это можно сделать", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа.

"В данный момент мы придерживаемся темпов окончания (эвакуации - ИФ) к 31 августа. Чем быстрее мы сможем закончить, тем лучше", - сказал он.

По словам Байдена, выполнение этой цели требует продолжение сотрудничества со стороны движения "Талибан", и он просил Пентагон и Госдеп США подготовить планы на случай возможного изменения в графике эвакуации.