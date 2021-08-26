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04:12 26.08.2021

Лидеры Китая, Индии, Японии, Словакии, Азербайджана и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

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Лидеры Китая, Индии, Японии, Словакии, Азербайджана и других стран поздравили Украину с 30-летием независимости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступили поздравления от лидеров Китая, Японии, Индии, ОАЭ, Финляндии, Дании, Румынии, Азербайджана и других стран по случаю 30-летия независимости Украины.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил украинскому народу искренние поздравления и добрые пожелания, сообщает пресс-служба президента Украины в среду.

"Я придаю большое значение развитию китайско-украинских отношений и готов прилагать все усилия для вывода двусторонних отношений на новый уровень на благо двух государств и их народов", - говорится в письме Си Цзиньпина.

Он пожелал Украине процветания и могущества, а украинскому народу - счастья и благоденствия.

Президент Индии Рам Натх Ковинд от имени правительства и индийского народа пожелал дружественному народу Украины "дальнейшего прогресса и процветания".

"Индия и Украина поддерживают тесные и теплые отношения, что отражено в нашем многостороннем сотрудничестве. Это было очевидно во время нашей поддержки друг друга во время пандемии COVID-19", - отметил Рам Натх Ковинд в своем письме президенту Украины.

Император Японии Нарухито в поздравлении по случаю Дня независимости Украины выразил искренние пожелания счастья и процветания народу Украины.

Отмечается, что самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с 30-й годовщиной независимости Украины также выразил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова в своем поздравлении отметила, что три десятилетия назад Украина решила стать на путь свободы и демократии и сохранила этот курс до сих пор "благодаря впечатляющей несокрушимости" украинских граждан и их стремлению к "достойной и свободной жизни, несмотря на многие сложные испытания".

Она также выразила поддержку со стороны Словакии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается, президент Румынии Клаус Йоханнис также подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, европейские и евроатлантические стремлений нашей страны.

Также с Днем независимости украинцев поздравили президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, король Иордании Абдалла II в бин Аль-Хусейн, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Заид Аль Нагаян, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис

Ранее сообщалось, украинский народ поздравили также лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции и других стран.

Теги: #поздравления #независимость
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