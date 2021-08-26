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00:53 26.08.2021

Талибы обещали выпускать граждан США, других стран из Афганистана и после 31 августа - Блинкен

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Талибы обещали выпускать граждан США, других стран из Афганистана и после 31 августа - Блинкен

Движение "Талибан" не раз давало обещание, что оно позволит американцам, гражданам иностранных государств и некоторым афганцам уезжать из Афганистана и после 31 августа, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Талибан" публично и по частным каналам давал обязательства и после 31 августа обеспечивать коридор безопасности для (уезжающих - ИФ) американцев, граждан третьих стран и афганцев, которым грозит опасность", - сказал он.

Госсекретарь также подчеркнул, что после истечения срока эвакуации - 31 августа - США продолжат работу по вывозу из страны американцев и тех афганцев, кто помогал американцам в их кампании в Афганистане.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.

В среду агентство ЭФЭ сообщало, что в "Талибане" заверили: движение не намерено препятствовать работе пассажирских авиакомпаний в Кабуле уже после завершения возглавляемой США спецоперации по эвакуации людей через столичный аэропорт. Конец этой операции намечен на 31 августа.

Теги: #сша #афганистан #обещание #талибы
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