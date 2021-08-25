Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что встретился с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым, стороны обсудили реформу оборонно-промышленного комплекса страны.

"Провел официальную встречу с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым. Обсудили состояние текущего сотрудничества и процесс реформирования украинской оборонной промышленности. Александер Винников со своей стороны поздравил активизацию реформирования ОПК в Украине и выразил готовность Альянса и в дальнейшем оказывать экспертную поддержку в процессе осуществления реформ", - написал Уруский в своем Facebook.

По его словам, в ходе встречи Винников предложил Украине представить этой осенью в НАТО Стратегию развития ОПК страны до 2030 года.

"Мною было отмечено, что для нашего государства есть две стратегические цели - вступление в ЕС и в НАТО. Считаю, что интеграция нашей страны в Альянс будет предшествовать вступлению в ЕС. Убежден, что реформа оборонной промышленности будет качественной и не затормозит движение Украины в НАТО. Ведь военно-техническое сотрудничество между Украиной и НАТО является важной составляющей интеграционных процессов", - добавил Уруский.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины".

Среди приоритетов развития ОПК стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.

Стратегия реализуется в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.