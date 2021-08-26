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07:00 26.08.2021

26 августа: Какой сегодня праздник

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26 августа: Какой сегодня праздник

Сегодня День благодарности собакам отмечают все собаководы, а также любители домашних животных. День равенства женщин в США, учрежденный американским политиком Беллой Абзуг в 1971 году. Празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (Семистрельная).Тихон Страстной – народный праздник в честь Тихона Задонского, церковного деятеля и богослова 18 век, который считается крупнейшим православным просветителем своего времени. Также церковь 26 августа чтит память Максима Исповедника – христианского монаха, философа и богослова, известного борьбой против ересей.

Наши предки верили, что в этот день нужно начисто убрать в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не пристала осенняя гниль. Также в этот день следят за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

В народе Тихону молились об умиротворении души. Также в этот день люди обходили дом с иконой Божией Матери "Страстная". Наши предки обычно устраивали генеральную уборку в этот день в сараях и погребах, заговаривали сено и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

Приметы: Туман над лесом – к хорошему урожаю грибов; Тихий ветер – к теплой и сухой погоде, а буря – к дождливому сентябрю; Сова ухает ночью– к перемене погоды; Грибов много в лесу – к богатому урожаю хлеба через год; Погода безветренная – к шторму; Сено сыреет на сеновале – к дождю; Новолуние красного цвета – к сырой погоде; Месяц в кольце – погода будет меняться;

Нельзя: ходить за грибами, работать в огороде; грустить и плакать; заниматься тяжелой физической работой; давать в долг; ходить босиком по росе

Именины 26 августа: Ирина, Иван, Константин, Николай, Алексей, Тихон, Василий, Максим, Евдокия, Ксения и Яков.

Теги: #именины #приметы #праздник_сегодня
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