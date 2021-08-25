Полиция устанавливает обстоятельства кражи оргтехники из офиса Харьковского антикоррупционного центра

Полиция разыскивает неизвестных, укравших оргтехнику из офиса общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и устанавливает все обстоятельства преступления.

"На месте происшествия правоохранители провели осмотр помещения, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, неизвестные украли 7 ноутбуков, квадрокоптер, фотокамеру и два стабилизатора для нее, а также телефоны.

Как сообщалось, ранее глава правления ХАЦ Дмитрий Булах сообщил об ограблении офиса

"Это произошло на выходных. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив тоже ограбили", - сообщил Булах корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Он не исключил, что происшедшее связано с деятельностью организации, отметив при этом, что арендаторы другого пострадавшего офиса никак не связаны с антикоррупционными расследованиями.

Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Вначале существовал как общественная инициатива, с 2016 года - стал общественной организацией.

ХАЦ мониторит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, занимается антикоррупционными расследованиями, а также обжаловал ряд незаконных решений в судебном порядке.

В 2017 году неизвестные избили главу правления ХАЦ Дмитрия Булаха, а вскоре после этого было совершено нападение на члена правления ХАЦ Евгения Лисичкина.