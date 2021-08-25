ВАКС разрешил проводить заочное расследование по делу о присвоении "Межигорья" Януковичем и его сыном

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, которые являются подозреваемыми по делу "Межигорья", сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории РФ.

Как сообщалось, НАБУ расследует дело о завладении резиденцией "Межигорье" с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Имущество резиденции "Межигорье" арестовал Печерский районный суд Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщила пресс-служба НАБУ в Телеграмм-канале в среду.

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Александру Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК.

В то же время, адвокаты Януковича утверждают, что ни экс-президент, ни его сын не являются подозреваемыми в деле о "Межигорье", поскольку им не вручены подозрения.