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18:22 25.08.2021

В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

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В Киеве открылось посольство Ирландии - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн 23 августа торжественно открыли помещение посольства Ирландии в Украине, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в среду.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности в IТ-секторе, в сфере инвестиций и образования", - отметил Сеник.

Он также обратил внимание на успешную деятельность ирландских компаний CRH и Ryanair в Украине и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Коуэн, в свою очередь, отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии Global Ireland по расширению присутствия Ирландии в мире.

По данным МИД, дипломатические отношения между Украиной и Ирландией были установлены 1 апреля 1992 года, а посольство Украины в Ирландии было открыто в августе 2003 года.

19 августа 2021 года посол Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве Тереса Гили вручила верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому (до этого времени посол Ирландии в Чехии был аккредитован в Украине по совместительству). Официальное открытие посольства Ирландии в Киеве состоялось 23 августа 2021 года во время визита Коуэна в Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы.

По данным Госстата Украины, объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией в 2020 году составил $677 млн (0,8% от общего объема торговли товарами и услугами Украины со странами-членами ЕС), а в первом квартале 2021 года уменьшился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил $176,5 млн.

Теги: #киев #ирландия #посольство
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