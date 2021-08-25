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17:34 25.08.2021

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

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В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

Около 90 граждан Украины продолжает оставаться на территории Афганистана, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"23 августа Украина эвакуировала из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев. Это был уже третий эвакуационный рейс нашего государства после обострения ситуации в Афганистане. На территории Афганистана продолжает оставаться около 90 граждан Украины", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он отметил, что МИД и посольство Украины в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана, в частности, с привлечением логистических возможностей западных партнеров.

"Приоритет - эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях, но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности", - уточнил Николенко.

Теги: #афганистан #николенко #мид
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