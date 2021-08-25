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17:24 25.08.2021

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Новолуганского российские наемники обстреляли позиции подразделений ОС из ручных противотанковых гранатометов.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих за текущие сутки нет.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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