В Харькове ограбили офис антикоррупционного центра

Офис общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" ограбили неизвестные.

"Это произошло на выходных. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив тоже ограбили", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Он не исключил, что происшедшее связано с деятельностью организации, отметив при этом, что арендаторы другого пострадавшего офиса никак не связаны с антикоррупционными расследованиями.

Сотрудники Харьковского антикоррупционного центра сообщили об ограблении в полицию. Получить комментарий правоохранителей агентству пока не удалось.

Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Вначале существовал как общественная инициатива, с 2016 года - общественная организация. Организация мониторит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, занимается антикоррупционными расследованиями, а также обжаловал ряд незаконных решений в судебном порядке.

В 2017 году неизвестные избили главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, а вскоре после этого было совершено нападение на члена правления организации Евгения Лисичкина.