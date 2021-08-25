События

17:08 25.08.2021

В Харькове ограбили офис антикоррупционного центра

1 мин читать

Офис общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" ограбили неизвестные.

"Это произошло на выходных. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив тоже ограбили", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

Он не исключил, что происшедшее связано с деятельностью организации, отметив при этом, что арендаторы другого пострадавшего офиса никак не связаны с антикоррупционными расследованиями.

Сотрудники Харьковского антикоррупционного центра сообщили об ограблении в полицию. Получить комментарий правоохранителей агентству пока не удалось.

Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Вначале существовал как общественная инициатива, с 2016 года - общественная организация. Организация мониторит деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, занимается антикоррупционными расследованиями, а также обжаловал ряд незаконных решений в судебном порядке.

В 2017 году неизвестные избили главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, а вскоре после этого было совершено нападение на члена правления организации Евгения Лисичкина.

Теги: #антикоррупционеры #ограбление #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 25.08.2021
В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

12:31 24.08.2021
Спасатели локализовали пожар на Коммунальном рынке в Харькове

Спасатели локализовали пожар на Коммунальном рынке в Харькове

02:25 21.08.2021
Полицейский, пытавшийся за $3 тысячи уйти от уголовной ответственности, пойдет под суд

Полицейский, пытавшийся за $3 тысячи уйти от уголовной ответственности, пойдет под суд

23:27 20.08.2021
Пожар в админздании ж/д вокзала в Харькове локализован

Пожар в админздании ж/д вокзала в Харькове локализован

20:44 20.08.2021
В праздничные дни обеспечивать порядок на Харьковщине будут более 2,7 тысяч правоохранителей

В праздничные дни обеспечивать порядок на Харьковщине будут более 2,7 тысяч правоохранителей

12:21 19.08.2021
Харьковский облсовет возглавила экс-первый замглавы ОГА

Харьковский облсовет возглавила экс-первый замглавы ОГА

10:55 19.08.2021
Харьковский облсовет проголосовал за отставку своего главы, подозреваемого в коррупции

Харьковский облсовет проголосовал за отставку своего главы, подозреваемого в коррупции

08:30 19.08.2021
В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

В Харькове планируют провести групповую вакцинацию для учителей, которые еще не привились от Covid-19

06:50 19.08.2021
Из-за халатности двух руководителей Темновской колонии и директора исправительного предприятия произошло загрязнение реки Уды

Из-за халатности двух руководителей Темновской колонии и директора исправительного предприятия произошло загрязнение реки Уды

04:48 18.08.2021
Харьковскому зоопарку рекомендуют временно ограничить количество посетителей

Харьковскому зоопарку рекомендуют временно ограничить количество посетителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

Генпрокурор: без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партнером МУС

65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине - Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

В Афганистане остаются около 90 граждан Украины – МИД

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

Украина и Великобритания переходят к практической реализации проекта морского партнерства – Минобороны

Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

Генпрокурор: без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партнером МУС

Члены украинской делегации в ПАСЕ вместе с парламентариями из Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Албании и Испании посетили КПВВ Каланчак

Польша прекратила эвакуацию по воздуху из аэропорта Кабула из соображений безопасности

Талибы обязуются разрешать людям вылет из Кабула и после завершения операции США

Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

В Кабуле впервые за 10 дней открылись банки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА