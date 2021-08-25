Украина и Великобритания переходят к практической реализации проекта морского партнерства – Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин на рабочей встрече во вторник согласовали переход к практической плоскости выполнения меморандума о реализации проектов морского партнерства.

"Документ, в частности, предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также строительство инфраструктуры ВМС Украины на общую сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов", - сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что реализация проектов начнется после заключения Рамочного соглашения между правительствами сроком до восемь лет.

Стороны также обсудили основные количественные и качественные показатели и этапы реализации договоренностей.

"Достигнутые договоренности - еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для развития возможностей украинского флота в Черном и Азовском морях", - подчеркивают в Минобороны.

Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины был подписан 21 июня 2021 года в Одессе.