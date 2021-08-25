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16:29 25.08.2021

Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

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Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал истеричной реакцию российских изданий на проведение учредительного саммита Крымской платформы 23 августа.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Короче говоря: Слава Украине!", - написал Кулеба в Facebook в среду.

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что о Крымской платформе вышло более 300 публикаций в изданиях почти 50 стран мира от северной и центральной Америки в юго-восточной Азии. "Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - отметил министр.

Кулеба также напомнил, что в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций.

 

Теги: #крым #кулеба #мзс #крымская_платформа
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