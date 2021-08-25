Польша прекратила эвакуацию по воздуху из аэропорта Кабула из соображений безопасности

Польша из соображений безопасности остановила операцию по эвакуации по воздуху из аэропорта Кабула, последние два самолета отправились в Варшаву и в Узбекистан, сообщает в среду "Аль-Джазира".

"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат (в аэропорту Кабула - ИФ)", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, некоторые польские военные еще останутся на короткое время в Афганистане для завершения некоторых текущих задач.

Он отметил, что решение об остановке воздушных перевозок было принято после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.