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15:30 25.08.2021

Польша прекратила эвакуацию по воздуху из аэропорта Кабула из соображений безопасности

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Польша из соображений безопасности остановила операцию по эвакуации по воздуху из аэропорта Кабула, последние два самолета отправились в Варшаву и в Узбекистан, сообщает в среду "Аль-Джазира".

"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат (в аэропорту Кабула - ИФ)", - заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, некоторые польские военные еще останутся на короткое время в Афганистане для завершения некоторых текущих задач.

Он отметил, что решение об остановке воздушных перевозок было принято после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.

Теги: #эвакуация #афганистан #польша
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