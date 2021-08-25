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14:50 25.08.2021

Талибы обязуются разрешать людям вылет из Кабула и после завершения операции США

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Талибы обязуются разрешать людям вылет из Кабула и после завершения операции США

В движении "Талибан" заверили, что не намерены препятствовать работе пассажирских авиакомпаний в Кабуле уже после завершения возглавляемой США спецоперации по эвакуации людей через столичный аэропорт, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Проведем работу по восстановлению прилета и вылета пассажирских самолетов. Люди, имеющие все необходимые документы, смогут воспользоваться рейсами авиакомпаний после 31 августа", - приводит агентство слова представителя офиса талибов в Дохе Сухаила Шахина.

Он подчеркнул, что талибы объяснили свою позицию дипломатам из ФРГ.

Ранее в движении "Талибан" заявили, что не намерены разрешать продолжение в аэропорте Кабула американской операции по срочной эвакуации гражданских лиц после 31 августа.

Со своей стороны, президент США Джо Байден заявил, что чем раньше завершится операция, тем лучше. При этом он допустил возможность продления операции, если в этом будет необходимость.

Теги: #афганистан #талибы
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