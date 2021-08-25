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14:35 25.08.2021

Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

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Разумков обсудил с руководством ВКУ сотрудничество в рамках Крымской платформы и последствия запуска "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с руководством Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) вопросы дальнейшей совместной борьбы с распространением антиукраинской пропаганды, сотрудничества в рамках Крымской платформы и последствия введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, который делает большой вклад в отстаивание интересов нашего государства в мире. Украинская община прилагает немало усилий для консолидации международного сообщества в поддержку Украины и противодействия российской агрессии. Благодарен им за активную позицию. Мы и в дальнейшем должны вместе бороться с распространением антиукраинской пропаганды", – отметил спикер на своей странице в Facebook.

При этом он акцентировал на необходимости работать над тем, чтобы связь между украинской общиной со всего мира и государством становилась более крепкой.

"С представителями Всемирного конгресса украинцев обсуждали, как мы можем сотрудничать по всем указанным направлениям. Также среди затронутых вопросов – привлечение инвесторов в Украину, работа в рамках Крымской платформы, а также опасность от введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", – добавил Разумков.

Источник: https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/posts/212009957570186

Теги: #крым #северный_поток_2 #разумков #вку
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