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13:56 25.08.2021

В Умани задержали гражданина Израиля, устроившего стрельбу в День независимости - полиция

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В Умани задержали гражданина Израиля, устроившего стрельбу в День независимости - полиция

Полицейские задержали 33-летнего гражданина Израиля по факту стрельбы в Умани (Черкасская область), в результате чего был травмирован человек.

"В Уманское районное управление полиции 24 августа около 13:00 часов поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице. В результате происшествия был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Теги: #стрельба #полиция #умань
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