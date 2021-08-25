Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ рекомендовала украинским властям тщательно проверять СМИ, прежде чем подвергнуть им санкциям – заявление

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Тереза Рибейро выразила обеспокоенность введением Советом нацбезопасности и обороны Украины санкций против ряда СМИ, рекомендовав проводить тщательную проверку каждого издания, прежде чем вводить ограничения против них.

"Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение проблем, связанных со СМИ. Решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с соответствующими международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", - говорится в заявлении Рибейро, размещенном на сайте ОБСЕ в среду.

В нем отмечается, что свобода средств массовой информации зависит от здоровой, динамичной и конкурентной среды, которая включает "голоса, которые сообщают самые разные новости".

"Любые санкции в отношении СМИ должны подвергаться тщательной проверке и сопровождаться эффективными процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства", - подчеркнула Рибейро.

Заявление Рибейро последовало после принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о введении относительно ряда физических и юридических лиц санкций, из-за которых был запрещен доступ к изданиям "Страна.ua", "Ведомости" и "Московский комсомолец".

Как сообщалось, СНБО на заседании 20 августа принял решение о применении санкций в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт "Страна.ua", блогера Анатолия Шария и связанных с ними физических и юридических лиц.

Введенные против них санкции включают в себя аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокировку интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам – сайту "Страна.UA", ресурсу "Шарий.net", сайту "Политическая партия Шария", а также страницам указанных ресурсов в социальных сетях.