Пекин наладил эффективный контакт с талибами - МИД КНР

В МИД КНР заявили о плодотворных контактах с представителями движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, сообщают в среду китайские СМИ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбиня, у Пекина выстроена "открытая и эффективная коммуникация с афганским "Талибаном".

Он также отметил, что в Пекине рассматривают Кабул как "важную платформу и канал для обеих стран для обсуждения значимых вопросов из любых сфер".

Ван Вэньбинь добавил, что Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и "готов продолжать развивать дружеские отношения и сотрудничество с Афганистаном".

Накануне сообщалось, что в КНР назвали возможность введения санкций против движения "Талибан", захвативших контроль над Афганистаном, контрпродуктивной мерой, которая не способна решить проблемы этой страны.

Вместо этого, считают в Китае, "международное сообщество должно поощрять и способствовать развитию ситуации в Афганистане в позитивном направлении, поддерживать мирное восстановление, улучшать благосостояние людей и укреплять его способность к независимому развитию".