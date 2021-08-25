События

12:49 25.08.2021

Британия, Канада, Швеция, Швейцария и США создают фонд для помощи Украине в противодействии влиянию России

1 мин читать

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты создают Фонд "Партнерство за сильную Украину", который должен привлечь до £35 млн от доноров, сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Фонд намерен привлечь до £35 млн от доноров в течение трех лет для технических консультаций власти, грантовых инвестиций, улучшение доступа к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в твиттере.

Теги: #фонд #партнерство #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:09 13.08.2021
УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам на сумму до $7 млрд

УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам на сумму до $7 млрд

17:20 12.08.2021
Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом "Челси" в Украине

Parimatch представил партнерство с официальным фан-клубом "Челси" в Украине

17:59 10.08.2021
"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

"УДАР Виталия Кличко" предлагает направить $2,7 млрд от МВФ на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал из-за карантина

18:40 03.08.2021
Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

Фонд Порошенко вместе с волонтерами обеспечит восстановление поврежденных камер видеонаблюдения в зоне ООС

22:26 29.07.2021
Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

18:59 29.07.2021
Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша макрофинпомощи в сентябре – Минфин

Еврокомиссия продолжит диалог о выделении Украине 2-го транша макрофинпомощи в сентябре – Минфин

17:16 22.07.2021
Минветеранов и "Вернись живым" презентовали бренд "Создано защитниками"

Минветеранов и "Вернись живым" презентовали бренд "Создано защитниками"

13:39 21.07.2021
Кабмин Украины выделил 16,5 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО

Кабмин Украины выделил 16,5 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получивших инвалидность участников АТО

02:20 10.07.2021
Резников: Украина станет членом НАТО, когда станет равным партнером для Альянса

Резников: Украина станет членом НАТО, когда станет равным партнером для Альянса

22:50 03.07.2021
Фонд Порошенко передаст для военнослужащих 72-й бригады "Черные запорожцы" комплект оптической разведки

Фонд Порошенко передаст для военнослужащих 72-й бригады "Черные запорожцы" комплект оптической разведки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине - Госпогранслужба

Суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока 2" об освобождении от норм газовой директивы ЕС - СМИ

Зеленского ждут в Молдове 27 августа

Юрия Вилкула избрали и.о. мэра Кривого Рога - СМИ

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы перестали пропускать афганцев к аэропорту Кабула

РФ в ТКГ срывает работу гуманитарной подгруппы, привлекая к переговорам террористов – Украинская делегация в ТКГ

Пекин наладил эффективный контакт с талибами - МИД КНР

В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине - Госпогранслужба

Суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока 2" об освобождении от норм газовой директивы ЕС - СМИ

Зеленского ждут в Молдове 27 августа

США, Польша и Канада являются ключевыми стратегическими партнерами Украины – опрос "Украинской призмы"

Юрия Вилкула избрали и.о. мэра Кривого Рога - СМИ

В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА