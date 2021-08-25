Британия, Канада, Швеция, Швейцария и США создают фонд для помощи Украине в противодействии влиянию России

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединенные Штаты создают Фонд "Партнерство за сильную Украину", который должен привлечь до £35 млн от доноров, сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Фонд намерен привлечь до £35 млн от доноров в течение трех лет для технических консультаций власти, грантовых инвестиций, улучшение доступа к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в твиттере.