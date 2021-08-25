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12:48 25.08.2021

В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

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В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки неустойчивую погоду большинства областей Украины будет определять атмосферный фронт; прохладный воздух в северо-западной половине страны, и жаркий воздух - в юго-восточной.

В Укргидрометцентр, в четверг, 26 августа, в Украине, кроме восточных, юго-восточных, большинства районов западных областей, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах центральных, Одесской и Николаевской областях, значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, в южной части 15-20°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве в четверг кратковременный дождь, температура ночью 13-15°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 августа самая высокая температура днем (+33,7°) была в 1903 году, самая низкая ночью (+6,3°) в 1899 году.

В пятницу ночью, 27 августа, в Украине, кроме западной части, днем в западных областях, на востоке, cеверо-востоке страны ожидаются кратковременные грозовые дожди (в Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в южной части и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 9-14°, днем в западных и северных областях 17-23°, в центральных до 22-28°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Утром 25 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-25°, в Днепре вблизи Киева - 23°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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