65 граждан Афганистана попросили о статусе беженца в Украине - Госпогранслужба

65 граждан Афганистана, эвакуированных из страны украинскими самолетами, обратились за получением статуса беженца в Украине, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Если говорить о компетенции Государственной пограничной службы, нами обеспечивалось надлежащее оформление этих прибывших на государственной границе, в частности 65 граждан Афганистана во время мероприятий оформления подали заявления о получении ими статуса беженца. Все они были переданы представителям миграционной службы, которые в дальнейшем и будут обеспечивать рассмотрение этих заявлений", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он напомнил, что в течение последних полторы недели в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Афганистана, которые были организованы Министерством иностранных дел Украины под координацией руководства Украины.

"Для их организации МИД тесно сотрудничало со всеми заинтересованными государственными органами Украины. Первый рейс прибыл 16 августа. Также два рейса прибыли этими выходными, 22 и 23 августа. В общем на них в Украину прибыло около 250 пассажиров. Это, конечно, граждане Украины, которых эвакуировали из Афганистана, а также те иностранцы, которые обратились к Украине за помощью относительно их эвакуации из-за сверхсложной ситуации в этой стране", - пояснил спикер.

Демченко указал, что среди пассажиров, больше 50 - это граждане Украины, а большинство прибывших иностранцев составляют граждане Афганистана. По его словам, на первом эвакуационном рейсе в Украину прибыло незначительно количество граждан Хорватии, Нидерландов, Таджикистана, Беларуси.

Спикер Госпогранслужбы также отметил, что часть прибывших в Украину граждан Афганистана - это члены семей граждан Украины, которые эвакуировались из этой страны.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.

23 августа в аэропорту Борисполя приземлился самолет, на котором находится 98 человек, эвакуированных из Афганистана, из них 27 украинцы.