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12:16 25.08.2021

Суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока 2" об освобождении от норм газовой директивы ЕС - СМИ

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Суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока 2" об освобождении от норм газовой директивы ЕС - СМИ

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил в среду иск оператора "Северного потока 2" (дочерняя компания "Газпрома") на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, речь идет о норме газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Теги: #северный_поток_2 #суд
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