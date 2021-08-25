Зеленского ждут в Молдове 27 августа

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа совершит визит в Кишинев по случаю Дня независимости Молдовы, сообщает пресс-служба президента Республики Молдова.

Согласно информации на сайте ведомства, президент Республики Польша Анджей Дуда отправится в Республику Молдова в четверг, 26 августа.

27 августа в Кишиневе будут находиться президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что три главы государства вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах по случаю Дня независимости Республики Молдова.

После состоится несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы.

Ранее в правительстве Молдовы обсудили предстоящий визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Кишинев 27-28 августа по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.