События

11:43 25.08.2021

Зеленского ждут в Молдове 27 августа

1 мин читать
Зеленского ждут в Молдове 27 августа

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа совершит визит в Кишинев по случаю Дня независимости Молдовы, сообщает пресс-служба президента Республики Молдова.

Согласно информации на сайте ведомства, президент Республики Польша Анджей Дуда отправится в Республику Молдова в четверг, 26 августа.

27 августа в Кишиневе будут находиться президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что три главы государства вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах по случаю Дня независимости Республики Молдова.

После состоится несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы.

Ранее в правительстве Молдовы обсудили предстоящий визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Кишинев 27-28 августа по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.

Теги: #молдова #зеленский #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 24.08.2021
Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться - Зеленский

Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться - Зеленский

18:16 24.08.2021
Зеленский благодарен Франции за участие в "Крымской платформе" – встреча с Ле Дрианом

Зеленский благодарен Франции за участие в "Крымской платформе" – встреча с Ле Дрианом

14:26 24.08.2021
Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину

Зеленский пригласил премьер-министра Израиля посетить Украину

13:39 24.08.2021
Зеленский участвует в торжественном заседании Рады, посвященном 30-летию независимости Украины

Зеленский участвует в торжественном заседании Рады, посвященном 30-летию независимости Украины

10:42 24.08.2021
Зеленский с супругой приняли участие в молебне по случаю Дня независимости и почтили память Героев Небесной Сотни

Зеленский с супругой приняли участие в молебне по случаю Дня независимости и почтили память Героев Небесной Сотни

10:34 24.08.2021
Зеленский: Ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри

Зеленский: Ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри

09:29 24.08.2021
Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств – Зеленский

Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств – Зеленский

00:23 24.08.2021
Зеленский и Мишель обсудили совместное координирование усилий в рамках дальнейшей работы Крымской платформы и подготовку к саммиту Украина-ЕС

Зеленский и Мишель обсудили совместное координирование усилий в рамках дальнейшей работы Крымской платформы и подготовку к саммиту Украина-ЕС

23:09 23.08.2021
Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

Зеленский вручил госнаграды участникам саммита Крымской платформы

21:29 23.08.2021
Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

Зеленский и Дуда обсудили проведение первого саммита Крымской платформы и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Юрия Вилкула избрали и.о. мэра Кривого Рога - СМИ

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

США, Польша и Канада являются ключевыми стратегическими партнерами Украины – опрос "Украинской призмы"

Юрия Вилкула избрали и.о. мэра Кривого Рога - СМИ

В Харькове утонул 12-летний ребенок – ГСЧС

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,2 млн - университет Хопкинса

Талибы настаивают на прекращении эвакуации из аэропорта Кабула к 31 августа

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА