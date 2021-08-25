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11:10 25.08.2021

Юрия Вилкула избрали и.о. мэра Кривого Рога - СМИ

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Юрия Вилкула избрали и.о. мэра Кривого Рога - СМИ

Обязанности мэра Кривого Рога будет временно выполнять бывший городской голова Юрий Вилкул, сообщает местное издание "Первый Криворожский".

По данным СМИ, Вилкула, депутата от партии "Украинская перспектива", в среду, 25 августа, во время заседания сессии горсовета выбрали путем тайного голосования.

Отмечается, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании и ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности секретаря горсовета.

Также, как сообщает издание, не голосовали депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали представители "Блока Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа — за жизнь".

Главой счетной комиссии была Виктория Третяк от "Блок Вилкула. Украинская перспектива".

Так, до назначения ЦИК нового избирательного процесса в Кривом Роге обязанности мэра будет исполнять Юрий Вилкул.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта следующего года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Теги: #вилкул #кривой_рог
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