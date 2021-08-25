События

10:13 25.08.2021

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

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В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

В ночь на среду, 25 августа, на столичном Подоле произошло ДТП, во время которого перевернулся пассажирский автобус "Кишинев-Москва", пострадали 8 человек, из них 4 детей, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. В результате восемь пассажиров, среди которых 4 малолетних ребенка, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что врачи осмотрели пострадавших и оказали необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители проверили водителя автобуса на содержание алкоголя в крови, мужчина оказался трезвым.

"Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - подчеркивают в полиции.

Теги: #киев #дтп #подол
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