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09:50 25.08.2021

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

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Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

В среду, 25 августа, в Украине ожидается нестабильная погода, вследствие чего в юго-восточных регионах будет преобладать высокий уровень пожарной опасности, в западных ожидаются ливни, а в северных и центральных регионах – грозы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 25 августа в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также отмечают, что синоптики прогнозируют днем 25 августа в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы, в связи в этих регионах был объявлен І (желтый) уровень опасности.

"25 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,2 м… без негативных последствий. В местах прохождения крупных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока", - отмечают спасатели.

Они добавляют, что 25 августа на реках Закарпатской области также ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м (по сравнению с уровнем, который был в 8 часов утра 24 августа) в рамках коренных берегов без негативных последствий.

Теги: #гсчс #погода
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