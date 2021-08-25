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09:26 25.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,2 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,2 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 213 млн 205 тыс. 948, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 452 тыс. 460 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 38 млн 75 тыс. 85 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 630 тыс. 816.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 512 тыс. 366, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 435 тыс. 758.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 614 тыс. 866 заболевших, умерли 575 тыс. 742 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 572,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 945 человек, в Индии - 312, Бразилии - 2 тыс. 687.

Теги: #коронавирус
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