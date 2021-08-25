В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

За минувшие сутки иммунизировано более 20 739 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"20 739 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 23 августа 2021. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы – 12 467 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки, 301 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито – 5 108 074 человека, из них получили одну дозу – 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 300 200 прививок", - отметили в Минздрав.