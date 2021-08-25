Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

У парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации, считает спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Ценим то, что Чехия была представлена на Крымской платформе в вашем лице на таком высоком уровне. Надеюсь, что сотрудничество на этой арене будет продолжено, как в целом в направлении деоккупации Крыму, так и в парламентском измерении… Уверен, у нас много общих дел, которые мы сможем реализовать", - сказал Разумков на встрече с главой Сената парламента Чешской Республики Милошем Выстричилом.

Как сообщает сайт украинского парламента, стороны высказались за усиление сотрудничества Верховной Рады Украины и обеих палат парламента Чехии.

Разумков и Выстричил также обсудили вопросы содействия со стороны парламентов Украины и Чехии по сотрудничеству в бизнесе двух стран.

Спикер украинского парламента отметил рост товарооборота между двумя государствами и подчеркнул необходимость обмена инвестициями. По его словам, Рада уже приняла ряд законов и продолжает работать над созданием условий для привлечения инвестиций в Украину и приоритетом на этом пути является судебная реформа.

Кроме того, Разумков и Выстричил обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса. Глава украинского парламента поблагодарил Чехию за поддержку, которую она предоставила Украине для борьбы с COVID-19 и за ее принципиальную позицию в вопросе территориальной целостности Украины.