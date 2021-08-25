События

08:51 25.08.2021

Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

1 мин читать
Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

У парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации, считает спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Ценим то, что Чехия была представлена на Крымской платформе в вашем лице на таком высоком уровне. Надеюсь, что сотрудничество на этой арене будет продолжено, как в целом в направлении деоккупации Крыму, так и в парламентском измерении… Уверен, у нас много общих дел, которые мы сможем реализовать", - сказал Разумков на встрече с главой Сената парламента Чешской Республики Милошем Выстричилом.

Как сообщает сайт украинского парламента, стороны высказались за усиление сотрудничества Верховной Рады Украины и обеих палат парламента Чехии.

Разумков и Выстричил также обсудили вопросы содействия со стороны парламентов Украины и Чехии по сотрудничеству в бизнесе двух стран.

Спикер украинского парламента отметил рост товарооборота между двумя государствами и подчеркнул необходимость обмена инвестициями. По его словам, Рада уже приняла ряд законов и продолжает работать над созданием условий для привлечения инвестиций в Украину и приоритетом на этом пути является судебная реформа.

Кроме того, Разумков и Выстричил обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса. Глава украинского парламента поблагодарил Чехию за поддержку, которую она предоставила Украине для борьбы с COVID-19 и за ее принципиальную позицию в вопросе территориальной целостности Украины.

Теги: #парламенты #общее #чехия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:59 25.08.2021
В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 20 тыс. человек

08:42 25.08.2021
Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

08:37 25.08.2021
В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

08:22 25.08.2021
Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

08:17 25.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

07:56 25.08.2021
Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

07:33 25.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

06:31 25.08.2021
На Киевщине открыли современную Академию спорта

На Киевщине открыли современную Академию спорта

05:31 25.08.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

02:35 25.08.2021
Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на Подоле перевернулся пассажирский автобус, пострадали 8 человек, в т.ч. 4 детей

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 213,2 млн - университет Хопкинса

Талибы настаивают на прекращении эвакуации из аэропорта Кабула к 31 августа

Байден: чем скорее завершится эвакуация из Кабула, тем лучше, уже вывезено порядка 76 тыс. человек

25 августа: Какой сегодня праздник

Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина

Байден надеется на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА