Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

Второй президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма назвал два важных момента, которые он недооценил во времена пребывания на должности главы государства.

"Если брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил. Первая - это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры - и прямых "гэбистов", и агентов влияния… Вторая - это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", - сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда".