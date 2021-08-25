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08:17 25.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

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В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 727 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 382 человека, умерли 20, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 24 августа 2021 в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 46, медработников - 10). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 682 человека; летальных случаев - 20; выздоровели - 382 человека", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 25 августа за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний Сovid-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания Сovid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 276 590 человек, выздоровели 2 202 160 человек, летальных случаев - 53 521.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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