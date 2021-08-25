События

07:56 25.08.2021

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

1 мин читать
Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине, шесть человек пострадали

Три человека, из них ребенок, погибли в ДТП на Львовщине в ночь на среду, еще шесть человек пострадали, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 августа в 23:05 в с. Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок, 2005 г.р.) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

К тушению и деблокирования привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС. 

Теги: #украина #дтп_жертвы #львовщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:51 25.08.2021
Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

Разумков: у парламентов Украины и Чехии много общих дел для реализации

08:42 25.08.2021
Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

08:37 25.08.2021
В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

В Херсонской области нашли тело ребенка, продолжаются поиски еще одного человека

08:22 25.08.2021
Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

08:17 25.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

07:33 25.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

06:31 25.08.2021
На Киевщине открыли современную Академию спорта

На Киевщине открыли современную Академию спорта

05:31 25.08.2021
На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

02:35 25.08.2021
Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

22:46 24.08.2021
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 382 человека, 20 умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден: чем скорее завершится эвакуация из Кабула, тем лучше, уже вывезено порядка 76 тыс. человек

25 августа: Какой сегодня праздник

Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина

Байден надеется на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа

НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"

США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

Патриарх Варфоломей покинул Украину

G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа

Чета Зеленских посетила концерт Андреа Бочелли, организованный в Киеве на 30-летие Дня Независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА