События

07:33 25.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, погиб один боец, еще два ранены

За прошедшие сутки российские наемники трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще два бойца ранены. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 24 августа, учтено 3 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении штаба по состоянию на 7:00 утра в среду.

Отмечается, что раненых бойцов эвакуировали и доставили в военный госпиталь. Состояние здоровья одного из них - тяжелое, другого - удовлетворительное.

Также сообщается, что вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - добавили в штабе.

Вместе с тем, ппо состоянию на 7:00 утра среды, 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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