Байден: чем скорее завершится эвакуация из Кабула, тем лучше, уже вывезено порядка 76 тыс. человек

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над скорейшим завершением эвакуации из Кабула всех желающих покинуть Афганистан, а срок окончания операции пока остается прежним - 31 августа.

"В данный момент мы придерживаемся темпов окончания (эвакуации - ИФ) к 31 августа. Чем быстрее мы сможем закончить, тем лучше", - сказал он.

Байден напомнил, что выполнение этой цели требует продолжение сотрудничества со стороны движения "Талибан" и что он просил Пентагон и Госдеп США подготовить планы на случай возможного изменения в графике эвакуации.

При этом он указал на риски со стороны отделения группировки ИГ в Афганистане - "Вилаят Хорасан", которое, по его словам, также является врагом "Талибана".

"Каждый день присутствия на месте событий, мы знаем, что ИГ намерена атаковать аэропорт, атаковать войска США и их союзников и невинных гражданских", - сказал он.

Президент отметил, что время для эвакуации истекает, а ситуация непростая.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан.