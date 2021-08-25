На Киевщине открыли современную Академию спорта

В Буче (Киевская обл.) 24 августа открыли современную Академию спорта, сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Это был один из самых амбициозных проектов в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", и мы успешно его завершили! Спасибо местной власти за эффективное сотрудничество", - написал Володин в фейсбуке.

По его словам, в заведении есть все необходимое для тренировок и соревнований.

"Двери Академии - открыты абсолютно для каждого. Проект реализовался с соблюдением норм инклюзивности. Поэтому сейчас у всех ребят из громад Киевщины есть возможность стать будущими призерами международных соревнований", - отметил Володин.

Также он отметил, что в дальнейшем будет следить за развитием спортивного комплекса. "Точно знаю, что слава о нем выйдет за пределы Киевщины и Украины, а спортсмены всего мира будут знать, что воспитанники Бучанской Академии умеют держать удар и в прямом, и в переносном смысле этого слова", - подытожил глава киевской ОГА.