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05:31 25.08.2021

На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

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На Херсонщине за сутки подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области во вторник, 24 августа, лабораторно подтвердились 25 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Херсонской областной госадминистрации.

"За последние сутки проведено 471 ПЦР-исследования, 57 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 813 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 25 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 15 женщин и 10 мужчин", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что состояние больных удовлетворительное, 21 человек находится на самоизоляции под ежедневным присмотром врачей. В медицинские учреждения госпитализированы 4 человека.

Кроме того, 10 человек выздоровели.

В ОГА добавили, что сейчас в области 37 501 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом, 35 178 людей выздоровели, 1091 человек инфицирован COVID-19, 1232 человека умерли.

 

Теги: #херсонская_область #украина #коронавирус
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