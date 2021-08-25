Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина

Член Демократической партии, вице-губернатор Кэти Хочул стала первой женщиной, которая присягнула на пост губернатора штата Нью-Йорк на частной церемонии, сообщает агентство The Associated Press.

Сообщается, что демократ из западного Нью-Йорка был приведен к присяге в качестве губернатора на короткой частной церемонии в Капитолии штата Нью-Йорк под наблюдением главного судьи штата Джанет Дифьоре.

"Я скажу жителям Нью-Йорка, что я справлюсь с этой задачей. И я действительно горжусь тем, что могу служить их губернатором, и я не подведу их", - сказала Хочул.