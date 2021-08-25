Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во вторник встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Мы с господином Домбровскисом обсудили подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября 2021 в Киеве", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

В ходе встречи Порошенко отметил "необходимость дополнительных усилий для обеспечения прогресса в вопросе оценки достижения целей и обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предметного обсуждения путей углубления секторальной интеграции, в частности в сфере цифрового рынка, энергорынка, юстиции, свободы и безопасности, таможенного сотрудничества, имплементации инициативы "промышленного безвиза", а также подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве".

Порошенко также подчеркнул, что инициатива "Крымской платформы" должна объединить и усилить стремления международного сообщества по деоккупации и демилитаризации Крыма и его возвращения под суверенитет Украины.

Также политик призвал Еврокомиссию рассмотреть возможность выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. По его словам, это будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в условиях коронавирусной пандемии.

Он подчеркнул важность "дальнейшего усиления санкций на российские власти для прекращения агрессии против Украины и выразил обеспокоенность перспективами реализации политически мотивированного проекта Северный поток-2, который представляет значительную опасность для общеевропейской безопасности".

Вместе с тем, лидер "Евросолидарности" призвал Еврокомиссию сделать все возможное для максимального распространения европейского энергетического законодательства на "Северный поток-2", во избежание монополизации энергоснабжения и злоупотребления проектом со стороны России.

"Спасибо нашим партнерам по Европейскому Союзу и лично Валдису Домбровскису за постоянную поддержку в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, углублении интеграции Украины в ЕС и помощи во внедрении реформ", - написал Порошенко.