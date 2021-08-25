События

01:23 25.08.2021

НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

1 мин читать
НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.

"Несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют важные услуги, такие как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту", - цитирует пресс-служба НАТО слова из его выступления во вторник на виртуальном совещании лидеров Группы семи (G7).

Он добавил, что "НАТО также взяла на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей", и "подчеркнул важность того, чтобы аэропорт Кабула оставался открытым для продолжения эвакуации".

Столтенберг сказал, что важно сохранить успехи, достигнутые афганским народом за последние 20 лет при значительной поддержке всего международного сообщества. Он напомнил, что главный приоритет НАТО - сделать так, чтобы Афганистан больше не служил платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

Признавая, что террористическая угроза может возникнуть снова, Столтенберг обещал, что союзники по НАТО "будут продолжать бороться с международным терроризмом и следить, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористических групп".

Теги: #эвакуация #афганистан #координация #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:22 24.08.2021
США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

США вывезли из Афганистана 4 тыс. владельцев американских паспортов и их родственников

21:18 24.08.2021
G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа

G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа

17:11 24.08.2021
Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

Талибы заявили о неприемлемости продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа

11:57 24.08.2021
Генсек НАТО примет участие в совещании лидеров G7 по Афганистану

Генсек НАТО примет участие в совещании лидеров G7 по Афганистану

10:55 24.08.2021
Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

Информация о захваченном в Афганистане украинском самолете не соответствует действительности – МИД

09:46 24.08.2021
США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

США благодарят Украину за эвакуацию граждан из Афганистана

08:44 24.08.2021
США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

США рассчитывают эвакуировать из Афганистана до 31 августа всех желающих американцев

08:25 24.08.2021
Лидеры стран G7 обсудят ситуацию в Афганистане

Лидеры стран G7 обсудят ситуацию в Афганистане

07:18 24.08.2021
Талибы планируют создать совет для управления Афганистаном

Талибы планируют создать совет для управления Афганистаном

23:51 23.08.2021
Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

В Киеве после парада неизвестный облил краской ступеньки КГГА

Полиция устанавливает обстоятельства попытки самоподжога в центре Киева

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона осуществить визит в Украину – Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко встретился с вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом

Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Патриарх Варфоломей покинул Украину

Чета Зеленских посетила концерт Андреа Бочелли, организованный в Киеве на 30-летие Дня Независимости

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Польша предоставила Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZenecа

Украины высоко ценит поддержку Израиля в вопросе суверенитета, - посол Корнийчук

Правоохранители обеспечили безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости

Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА