НАТО взяло на себя координирующую роль в эвакуации людей из Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО координирует обеспечение эвакуации людей из аэропорта Кабула.

"Несколько сотен сотрудников и подрядчиков НАТО предоставляют важные услуги, такие как управление воздушным движением, поставка топлива и связь в аэропорту", - цитирует пресс-служба НАТО слова из его выступления во вторник на виртуальном совещании лидеров Группы семи (G7).

Он добавил, что "НАТО также взяла на себя координирующую роль, чтобы обеспечить максимально эффективную эвакуацию людей", и "подчеркнул важность того, чтобы аэропорт Кабула оставался открытым для продолжения эвакуации".

Столтенберг сказал, что важно сохранить успехи, достигнутые афганским народом за последние 20 лет при значительной поддержке всего международного сообщества. Он напомнил, что главный приоритет НАТО - сделать так, чтобы Афганистан больше не служил платформой для международных террористов, атакующих страны Запада.

Признавая, что террористическая угроза может возникнуть снова, Столтенберг обещал, что союзники по НАТО "будут продолжать бороться с международным терроризмом и следить, чтобы Афганистан снова не стал убежищем для террористических групп".