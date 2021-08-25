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00:09 25.08.2021

Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"

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Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, как ожидается, вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы суда.

"На заседании не будут присутствовать участники процесса, будет оглашено решение", - сказала собеседница агентства.

Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили ранее в пресс-службе суда.

Теги: #россия #газопровод #суд #германия
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